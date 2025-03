Movieplayer.it - Fuori dall'oscurità, la recensione: un particolare horror preistorico

Al centro disei individui che, nel Paleolitico, si mettono alla ricerca di una nuova casa, ritrovandosi alle prese con una lotta per la sopravvivenza quando attaccati da una misteriosa creatura. Su Rai4 e RaiPlay. La storia ha inizio ben 45.000 anni fa, mentre l'umanità si trovava nell'ultima parte del Paleolitico. Sei individui arrivano in una terra costiera in cerca di un nuovo inizio. Tra di loro vi sono: il leader Adem, il figlioletto Heron, la sua compagna Ave, il fratello minore Geirr, nonché l'anziano "saggio" Odal e una giovane randagia di nome Beyah. Al centro divi è quindi un gruppo eterogeneo, unitoa comune lotta per la sopravvivenza in un mondo ostile. Nella speranza di trovare un luogo tranquillo dove poter potenzialmente stabilire una nuova comunità, i viaggiatori dovranno attraversare le .