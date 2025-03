Lanazione.it - Funaro: “Contiamo di recuperare i ritardi sulla riqualificazione del Franchi”

Firenze, 3 marzo 2025 - In merito ai lavori didello stadiodi Firenze, "noi stiamo dialogando costantemente con la Fiorentina, in questo momento siamo concentrati sui lavori del primo lotto e come sapete stiamo finendo ora di mettere di inserire i pali" nei settori curva Fiesole e Maratona, "manca poco per terminarli, c'è stato anche un lieve ritardo che è stato dovuto anche alle piogge quando c'è stata la bomba d'acqua" e "prima che si asciugasse il terreno abbiamo dovuto aspettare qualche giorno, machedi". Lo ha detto ai microfoni di Lady Radio la sindaca di Firenze, Sara. "Contemporaneamente ai lavori sui pali ci saranno gli step successivi per cui la costruzione della curva Fiesole e tutto il resto - ha aggiunto- Abbiamo iniziato anche tutta la parte del restauro della Torre Maratona".