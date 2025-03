Ilrestodelcarlino.it - Fugge con materiale elettronico rubato: 17enne fermato e denunciato

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 3 marzo 2025 - Sono stati scoperti a nascondersi con fare sospetto t r a le auto in sosta in zona stazione e quando hanno capito di essere stati scoperti dalla polizia hanno tentato di scappare. La fuga è però durata poco e i tre ragazzi sono stati fermati dagli agenti. Uno dei tre, un ragazzo minorenne di 17 anni, è stato trovato in possesso di diversodi vario genere, probabilmente, motivo per cui è statoper ricettazione e riaffidato ai genitori. Il tutto è accaduto poco prima di mezzanotte di sabato 1 marzo, quando la volante del Commissariato di San Giovanni in Persiceto ha inseguito e bloccato un gruppo di tre giovani, uno dei quali minorenne, nelle vicinanze della stazione. I tre erano fermi tra le macchine in sosta, ma alla vista della volante hanno provato a darsi alla fuga, senza però riuscirci.