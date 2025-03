Tvplay.it - Frustate per Cristiano Ronaldo in Iran: la decisione è allucinante

Leggi su Tvplay.it

Incredibile l’episodio che ha riguardatoe che sta facendo ampiamente discutere. Lainsull’asso portoghese è allarmante.L’esperienza saudita diprosegue con l’Al-Nassr, ma non è sempre facile da affrontare. Di certo non per quanto accade sul terreno di gioco, siccome l’asso portoghese continua a fare la differenza nonostante i suoi quarant’anni da poco compiuti. Piuttosto l’attenzione massima è rivolta alle regole rigide che reggono e dettano i comportamenti, che non ammettono eccezioni nemmeno in caso di campioni e personaggi famosi.perin: la(LaPresse) – tvplay A dimostrazione di ciò giunge l’ultimo accadimento. Infatti, il calciatore di comune accordo con la dirigenza del suo club e con lo staff tecnico ha stabilito di non prendere parte alla trasferta indell’Al-Nassr.