Frida in Tour Al Via Semplicemente Frida

Dopo il successo riscontrato nelle sue precedentinée, dove ha conquistato il pubblico italiano e straniero con il suo talento e la sua personalità,riparte con un nuovodal titolo “”, che segna l’inizio di una nuova e vibrante fase della sua carriera musicale.“”, Il Nuovo Spettacolo die le Date Imperdibili delDopo il successo delle sue precedentinée,è pronta a tornare sul palco con un nuovo spettacolo dal titolo “”. Questa nuova fase della sua carriera musicale promette di essere vibrante e ricca di emozioni, portando il pubblico in un viaggio artistico unico. Le prevendite per ilsono già disponibili qui.Le Date delIlavrà inizio il 7 marzo al Teatro Comunale di Cagli (PU) e proseguirà con una serie di appuntamenti imperdibili:15 marzo: Teatro Carani, Sassuolo (MO)19 marzo: Teatro Giotto, Borgo San Lorenzo (FI)20 marzo: Teatro Del Parco, Mestre (VE)11 aprile: Teatro Garybaldi – Suoneria, Settimo Torinese (TO)12 giugno: Auditorium della Radio Nazionale, Bratislava (Slovacchia)18 giugno: Teatro Olimpico, VicenzaIlè prodotto da Bubba Music e le date sono in continuo aggiornamento.