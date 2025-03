Sport.quotidiano.net - Fratres, un po’ di rammarico. Il pari muove la classifica

PERIGNANO0MASSESE0PERIGNANO: Serafini, Ricci, Bresciani, Gamba, Genovali, Lucaccini, Meucci, Misseri (23’ st Regoli), Taraj (32’ st Cutroneo), Viola, Rossi. All. Fanani.MASSESE: Cozzolino, Bartolomei, Quilici, Brizzi, Favret, Andrei, Lorenzini (42’ st Lazzini), Mariani, Buffa, Anich (22’ st Costanzo), Ferrari. All. Pisciotta.Arbitro: Pisano di Ercolano. Perignano – Al triplice fischio finale dell’arbitro è risultato dità, a reti bianche, tra i locali rossoblù e la Massese. Un pareggio per iPerignano che però fare la suae porta a quattro la striscia di risultati positivi. Tutto questo a dimostrazione che la squadra di mister Fanani sta attraversando un buon momento e che in ogni partita lotta e gioca fino in fondo le sue carte. In avvio di partita la squadra ospite mette alla prova la difesa perignanese che però reagisce e si fa valere, ma è soprattutto il forte vento ad ostacolare in tante occasioni il gioco.