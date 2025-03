Iodonna.it - Fratello minore del più famoso Macaulay Calkin, lo ha superato in fama e bravura

Leggi su Iodonna.it

È Kieran Culkin a brillare per primo nella lunga notte degli Oscar, vincendo alla sua prima candidatura la preziosa statuina di Miglior Attore Non Protagonista per A Real Pain in un ruolo intenso e coinvolgente. I bookmaker lo davano favorito e ha battuto attori di rango come Edward Norton (A Complete Unknown), Guy Pearce (The Brutalist), Yura Borisov (Anora) e Jeremy Strong (The Apprentice). Chi è Conan O’Brien? Da “I Simpson” ai late night show: tutto sul presentatore degli Oscar 2025 X Leggi anche › Chi vincerà agli Oscar 2025? Per i bookmakers i favoriti sono “The Brutalist” e “Anora” Kieran Culkin, il Fuller di Mamma ho perso l’aereo, ha vinto un Oscar 2025 per A real painKieran Culkin ha vinto nel divertente e commovente ruolo del sensibile Benji Kaplan in A Real Pain.