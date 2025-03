Secoloditalia.it - Fratelli di taglia: l’orgoglio d’Italia torna di moda. Prada vuole abbracciare Versace per un super-polo tricolore

Laitaliana passa al contrattacco. Dopo anni di “colonizzazione” straniera dei nostri brand più famosi, soprattutto da parte francese, cinese e arabo, sta per nascere unitaliano in grado di respingere l’assalto degli stranieri alle griffe di casa nostra, alcune delle quali già inglobate da gruppi internazionali. La holding italianasi avvicina alla chiusura dell’accordo per l’acquisizione dicon Capri Holdings, gruppo proprietario anche di Jimmy Choo e Michael Kors. Lo riporta il New York Post citando Bloomberg, per cui la valutazione dell’azienda milanese si aggira attorno a 1,5 miliardi di euro. L’accordo per la cessione potrebbe essere raggiunto entro la fine del mese, e permetterebbe adi “creare un gruppo italiano in grado di competere con i big globali del settore, in particolare Lvmh e Kering.