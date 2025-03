Liberoquotidiano.it - Francia, "il rischio guerra mai stato così alto". Fronte bellico vicino: cosa sta per accadere

"Ildinel continente europeo non è mai".questa mattina il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot intervida France Inter. "Per quasi quindici anni - ha detto Barrot - la linea delha continuato ad avvicinarsi a noi. È per questo che la, attraverso il Presidente della Repubblica, afferma ormai da sette anni che dobbiamo migliorare le nostre difese per scoraggiare la minaccia", ha argomentato. Secondo Barrot, nonostante quanto accaduto venerdì alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky, Stati Uniti non avrebbero comunque "alcun interesse" ad abbandonare l'Ucraina e l'Europa: "Credo che sia nell'interesse degli Stati Uniti, anzi, sia la destinazione naturale degli Stati Uniti ritrovarsi nel campo dell'Ucraina. Se l'Ucraina dovesse capitolare, non sarebbe solo una notizia terribile per il Paese, una notizia terribile per gli europei, ma anche una terribile ammissione di debolezza per gli Stati Uniti".