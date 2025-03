Quotidiano.net - Franchetti, si rafforzano le competenze tecnologiche

PUNTARE sulla manutenzione predittiva per ottimizzare sia i costi di intervento sia la sicurezza delle infrastrutture, ponti in primis. E per farlo occorre sempre maggiore innovazione tecnologica. Per questa ragioneS.p.A. - società vicentina a capo dell’omonimo Gruppo multinazionale di sviluppo software ed engineering design, pioniere nella pianificazione, diagnosi e terapia degli interventi volti alla sicurezza e programmazione predittiva delle attività di manutenzione sulle strutture di reti infrastrutturali, in particolare ponti e viadotti – ha da poco sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Matildi+Partners, una società con sede a Bologna che svolge attività di progettazione strutturale, manutenzione e consulenza tecnica, nonché di monitoraggio strutturale e di coordinamento della sicurezza nel campo delle opere (ponti e viadotti), sia nuove che esistenti.