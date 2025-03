Zonawrestling.net - Francesco Akira incontra Mattarella in Giappone

In questi giorni il Presidente della Repubblica Sergioè in visita istituzionale in.Durante la sua visita, che durerà una settimana ed è iniziata ieri, hato anche una rappresentanza della comunità italiana che risiede a Tokyo e in, molto nutrita e che lavora in diversi settori dell’economia e della culturase.Fra questi, anche il nostro, pluricampione e primo (e al momento unico) atleta italiano sotto contratto con la NJPW, ecco alcune foto e il video del discorso dicon la comunità italiana, dove si vede anche il nostro connazionale.