Ilrestodelcarlino.it - Fotografia e riflessione sociale. Ilaria Marchione a Rotterdam

La fotografa guastalleseprotagonista acon un progettoche sensibilizza il mondo.è stata selezionata dall’associazione "Fearless Photographers", una delle più prestigiose nellamondiale, per fare da relatrice alla prima edizione di "Family is Everything", che si terrà nella città olandese il 4 e 5 marzo. Un’opportunità che celebra non solo la sua capacità tecnica, ma anche il suo impegno in progetti sociali, ai quali dedica da quattro anni una parte importante della sua carriera.avrà l’occasione di raccontare la sua esperienza personale nel campo della, parlando dei suoi progetti di lunga durata che mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica. Questi progetti non si limitano a raccontare storie, ma cercano di coinvolgere le persone, stimolando unaprofonda sulle problematiche che affrontano quotidianamente molte comunità.