FOTO | Per R-Truth le immagini del turn di John Cena sono state generate con l’IA

passate poco più di 24 ore dal clamoroso e storicoheel diche ha attaccato ferocemente Cody Rhodes pochi minuti dopo aver vinto l’Elimination Chamber match garantendosi il match titolato a WrestleMania 41, a caccia di quel diciassettesimo titolo del record. Quanto fatto daha scioccato l’intero WWE Universe, in molti ancora non credono a ciò che hanno visto e c’è chi, come R-, ha avuto come sempre idoloche fatica proprio ad accettare quanto successo.“Perchè?”Da sempre R-, nonostante sia 6 anni più grande di, dice che il Doctor of Thuganomics è stato il suo idolo d’infanzia e rimane la figura nel wrestling a cui è più legato, facile immaginare quindi lo shock provato quandoha attaccato Rhodes. Nei minuti successivi all’eventoha provato a minimizzare commentando un post di Brandy Rhodes dove ha chiesto di non saltare subito a conclusioni affrettate.