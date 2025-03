Anteprima24.it - FOTO/ Mercatello, petizione dei residenti per riqualificare i giardinetti

Tempo di lettura: < 1 minutoLamentano una situazione di abbandono, mostrando ledi panchine in pessime condizioni, così come aiuole e asfalto i primi 50 sottoscrittori di una, inviata al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli per la riqualificazione dell’area di lungomare Colombo nel quartiere di. Come fanno notare I cittadini che hanno già sottoscritto la richiesta di intervento si tratta di un’area struttura balneare comunale, molto frequentata durante l’estate. Di qui la richiesta di un impegno da parte dell’amministrazione comunale al’area proprio prima che la stagione estiva arrivi.Le aree verdi, un tempo luogo di svago e socializzazione per famiglie, bambini e anziani, non sono più oggetto di manutenzione, si legge nel testo dellache tra le altre problematiche elenca anche le aiuole abbandonate, le panchine in legno malmesse e incuria.