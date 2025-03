Zonawrestling.net - FOTO: Liv Morgan mostra i segni post Elimination Chamber match

Livha partecipato Sabato 1 Marzo ad, svoltosi a Toronto, Canada.La ragazza ha lottato nell’opener della serata, l’femminile; partita per prima insieme a Naomi è stata eliminata per ultima da Bianca Belair, non senza subire qualche colpo estremo, una normalità per la storia della struttura.LaLiv ha pubblicato su X, a un giorno di distanza dall’evento, unadi tutti i lividi e le ferite sul suo corpo provocate dai colpi subiti nella, in particolare una frustata con la treccia di Bianca Belair.Wrestling pic.twitter.com/goRoilOswr— LIV(@YaOnlyLivvOnce) March 2, 2025 La didascalia riportata dice semplicemente: “Wrestling ” in virtù del tipo di lavoro che atleti come lei svolgono ogni settimana per noi fan.