Foto – Latina accoglie la 9ª edizione dell’International Street Food | tre giorni di sapori e tradizione

Il grande festival del cibo di strada fa tappa in città con specialità da tutto il mondosi prepara a diventare la capitale del cibo di strada per un intero weekend. Dal 7 al 9 marzo 2025, Parco San Marco ospiterà la nona, uno degli eventi gastronomici più attesi dell’anno, che farà tappa in oltre 200 città italiane.Organizzato da Alfredo Orofino, presidente dell’A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), il festival porterà in città un’offerta gastronomica senza precedenti, contruck e stand pronti a deliziare il pubblico con piatti provenienti dall’Italia e dal resto del mondo.Un viaggio tra idi diverse culturePer tresarà il palcoscenico perfetto per una celebrazione del gusto, dove sarà possibile assaporare specialità uniche e autentiche.