FOTO/ Battipaglia, il presidente De Luca ha inaugurato nuova Tac

Tempo di lettura: < 1 minuto“C’è voluto un po’ di tempo per questa tac che è la più moderna che abbiamo oggi in Campania”. Con queste parole, ildella regione Campania Vincenzo Deha presentato il taglio del nastro allastrumentazione, con una tecnologia tra le più avanzate a livello mondiale e per la quale è stato necessario apportare anche delle modifiche strutturali, inaugurata questa mattina insieme al centro di simulazione e dialisi dell’ospedale di. Sarà utilizzata in modo particolare per il reparto di ortopedia e si caratterizza per la riduzione al minimo delle radiazioni, come ha spiegato il governatore della regione Campania, aggiungendo anche che la strumentazione è dotata di intelligenza artificiale che è in grado di calibrare le prestazioni in base al tipo di paziente su cui viene utilizzata.