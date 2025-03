Quotidiano.net - Foti e il ruolo dell’Italia: “L’Occidente tornerà compatto anche grazie ai nostri sforzi”

Roma, 2 marzo 2025 – Sugli schermi televisivi passano le immagini della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che parla ai giornalisti subito dopo il bilaterale con Keir Starmer. “Il giorno prima – ricorda il ministro per gli Affari Europei, Tommaso– la premier ha parlato al telefono con il presidente americano Donald Trump e, poi, in serata, ha incontrato quello ucraino Volodymiyr Zelensky”. E chi vuole intendere intenda., abbiamo ritrovato unnello scacchiere, è questo che vuole dire? “Basta guardare ai fatti. Quello che si è appena tenuto è il terzo bilaterale Meloni-Starmer. Mi sembra che l’Italia sia sempre più ascoltata e sempre più protagonista sulla scena internazionale”. C’è chi la descrive in mezzo, tra due fuochi, schiacciata dal trumpismo di Salvini e l’europeismo di Forza Italia.