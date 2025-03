Ilrestodelcarlino.it - Fosso, la striscia buona è finita. Perde in Abruzzo con la terzultima

NOTARESCO 1MBRONE 0 NOTARESCO (3-5-2): Cervellera 6.5; Ferri 6.5, Formiconi 7, Quacquarelli 6.5; Pulsoni 7, Sall 6.5 (25’st Di Sabatino 6), Arrigoni 7, Di Cairano 7, Ciutti 7; Infantino 6 (43’st Belli sv), Kapnidis 6.5 (19’st Forcini 6). A disp.: Loliva, Intinacelli, Felici, Pellacani, Granicelli, Osei. All.: Silva 7MBRONE (4-4-2): Bianchini 6.5; Bianchi 5.5, Urso 5,5 (25’st Kyeremateng 5.5), Giunchetti 5.5, Camilloni 5 (13’st Procacci 6); Conti 5.5, Thiane 5.5 (43’st Torri sv), R.Pandolfi 6 (36’st L.Pandolfi sv), Satalino 5.5 (28’st Podrini sv); Casolla 5, Broso 5.5. A disp.: Amici, Riggioni, Bucchi, Innocenti. All.: Fucili 5.5 Arbitro: Sabatino Ambrosino di Nola Reti: 39’pt Pulsoni Note: Spettatori 600 circa. Ammoniti: Camilloni, Thiane, Formiconi. Recupero: 2’+ 5’ NOTARESCO (Teramo) Battuta d’arresto per ilmbrone, sconfitto per 1-0 sul campo del Notaresco terzultimo in classifica.