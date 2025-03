Lanazione.it - Forza Italia, Rosaria Migliore eletta nel coordinamento di Anci Giovani Toscana

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 3 marzo 2025 – Si è tenuta nei giorni scorsi, presso l’Educatorio del Fuligno a Firenze, l’assemblea congressualele regionale di, durante la quale la consigliera comunaledi Civitella in Val di Chiana è stataneldell’organismo., unica rappresentante under 35 della Provincia di Arezzo perin questo ambito, entra a far parte del gruppo diamministratori chiamati a promuovere iniziative e politiche innovative per i territori toscani. La nomina sottolinea il suo impegno nella valorizzazione delle istanze locali e nella costruzione di un dialogo costante tra istituzioni e nuove generazioni. «Il ruolo deiamministratori è cruciale in un momento storico segnato da disaffezione e distacco dalla politica, specie a livello locale – ha dichiarato–.