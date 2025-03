Formisano | Ucraina Trump e Rubio brutali con Zelensky Bene l’iniziativa del premier inglese Starmer

Leggi su Ildenaro.it

“Quella andata in onda in diretta tv, dallo studio Ovale, davanti al mondo, è una vera e propria aggressione premeditata per compiacere Putin, ma non servirà a granché”. L’ex parlamentare Anielloche è stato anche componente della Commissione permanente Politiche dell’Unione Europea, definisce “” Donalde Marco, condivide le posizioni assunte dall’Europa immediatamente dopo la vicenda e plaude aldi.“Ilha convocato la ‘vera’ riunione degli europei – afferma-, quella che vede la partecipazione anche della Turchia”. Riunione sulla difesa comune europea e sulla sicurezza dell’che ha coinvolto tutti i leader europei nelle stesse ore in cui in Italia 10.000 persone si sono riunite nelle piazze delle principali città a sostegno del presidente ucrainoe per gli Stati Uniti d’Europa.