Formazioni ufficiali Juve Verona | le scelte di Thiago Motta

di RedazionentusNews24: ledie Zanetti per la sfida di campionato dei bianconeriLascende in campo dopo la pesante eliminazione dalla Coppa Italia: sono ore tese per i bianconeri dopo la forte contestazione dei tifosi.vuole continuare a vincere in campionato e portarsi momentaneamente a 6 punti dalla vetta: di seguito ledei due mister.LIVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All.. A disp. Perin, Pinsoglio, Rouhi, Kalulu, Alberto Costa, McKennie, Vlahovic, Mbangula.(3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Niasse, Faraoni; Rocha Livramento, Suslov; Sarr.