Formazione confermata come garnacho in panchina per lo scontro del quinto round in FA Cup

2025-03-02 17:35:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:I titolari del Manchester United offriranno per raggiungere i quarti di finale della Coppa d’Inghilterra mentre ospitano Fulham.I Red Devils hanno subito una disastrosa campagna della Premier League, ma possono salvarla mantenendo la corona della Coppa d’Inghilterra sotto Ruben Amorim.Tuttavia, non sarà un compito facile contro il compagno di alto livello Fulham, che attualmente siede cinque posti sopra di loro nel tavolo.Gli uomini di Amorim si sono schiacciati nelcon una controversa vittoria per 2-1 su Leicester all’Old Trafford, con i cottager che hanno visto Wigan con lo stesso punteggio.Dai un’occhiata a tutte le formazioni confermate per il calcio d’inizio delle 16:30 al Theatre of Dreams.