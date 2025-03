Puntomagazine.it - Foresta Urbana di Monterusciello: piantumazione conclusa

, Fraz. di Pozzuoli: interventi svolti su tutte le 19 aree individuate dal progettoIl progettodiha raggiunto il cento per cento delle 19 aree da riqualificare, distribuite su tutto il quartiere puteolano nato dopo la crisi bradisismica degli anni ’80. L’intervento è stato promosso dal Comune di Pozzuoli e finanziato con fondi PNRR per la transizione ecologica, con il coinvolgimento del Ministero Mase e della Città Metropolitana di Napoli. Dopo oltre un anno di intenso lavoro sui terreni da parte delle società incaricate con procedure ad evidenza pubblica, si èladi giovani alberi come querce, lecci, pioppi, frassini, accompagnati da piante di specie arboree.Circa 50 mila in totale su 46 ettari, in molti casi in prossimità con le abitazioni, dove prima insisteva vegetazione spontanea e infestante, mista a rifiuti urbani.