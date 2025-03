Oasport.it - Football americano, nella week della IFL si confermano in vetta Guelfi Firenze e Frogs Legnano

Sono andati in scena gli incontriterza settimanaIFL – ItalianLeague 2025. Al comandoclassifica del Girone A rimangono iche piegano i Panthers Parma 24-21 nel big match, mentre prosegue nel Girone B l’ottimo cammino deiche stendono 42-6 gli Skorpions Varese. Nel Girone A ancora un ko per i Lions Bergamo che cadono in casa contro i Warriors Bologna. Nel Girone B, invece i Giaguari Torino centrano il successo per 20-7 contro le Aquile Ferrara.RISULTATISKORPIONS Varese42-6PANTHERS Parma24-21LIONS BergamoWARRIORS Bologna14-19GIAGUARI TorinoAQUILE Ferrara20-7CLASSIFICA IFL 2025 GIRONE A13031,0003678423W2PANTHERS Parma2130,6674190491L3DOLPHINS Ancona1120,5004161201W4RHINOS Milano1120,5001953341L5WARRIORS Bologna1230,333-8019991W6LIONS Bergamo0330,000-5731883LCLASSIFICA IFL 2025 GIRONE B13031,000114133193W2GIAGUARI Torino2021,0004768212W3SKORPIONS Varese1120,500-3321541L4AQUILE Ferrara0220,000-1619352L5PIRATES Albisola*0110,000-490491L6MARINES Lazio0220,000-6327902L