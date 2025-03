Lapresse.it - Fonseca testa a testa con l’arbitro, scuse del tecnico e multa del Lione

Paulofa mea culpa dopo ilcon. Ilè stato peròto dale ora rischia una lunga squalifica.Ledel: “Gesto sconsiderato”“Innanzitutto, vorrei porgere le mie più sincerealBenoit Millot e alla sua squadra per il mio comportamento di domenica. Mi assumo la piena responsabilità del mio errore senza voler inventareper questo gesto sconsiderato“, ha ammessoin una lettera diinviata ai vertici arbitrali francesi all’indomani dell’espulsione subita nella partita contro il Brest per aver affrontatocontroil direttore di gara.“Mi pento di aver avuto un atteggiamento contrario a quelli che sono i miei principi di vita. Le assicuro che, nonostante l’aggressività con cui ho parlato al signor Millot, non ho mai avuto altra intenzione che quella di esprimere in modo errato la mia insoddisfazione”, ha aggiunto l’exrossonero.