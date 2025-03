Anteprima24.it - Fondovalle Isclero, la Lega: “A breve partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Adideldei tratti maggiormente danneggiati della fondo Valle. Purtroppo le temperature finora non certo ottimali hanno impedito di procedere con la posa in opera dell’asfalto ma Anas Campania ha già appaltato e programmato gli interventi”. A dirlo sono Mauro De Ieso, vice segretario provinciale dellaSalvini Premier, e Cosimo Cairella, responsabile Organizzazione e Infrastrutture del partito in provincia di Benevento.“Essendo la zona interessata dagli interventi dell’alta velocità con il passaggio continuo di mezzi pesanti ilsi è maggiormente usurato. E a tal proposito è in corso una interlocuzione tra Anas e Rfi per verificare quali siano gli interventi da attribuire a Rete Ferroviaria Italiana“, proseguono De Ieso e Cairella che concludono: “Il nostro dirigente nazionale Luigi Barone ha interloquito con Anas e ha avuto garanzie riguardo gli interventi e per questo ringraziamo il capo compartimento Anas Nicola Montesano sempre attento alle esigenze del Sannio”.