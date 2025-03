Cityrumors.it - Follia nella casa di cura: 90enne perde la testa e scoppia il panico

Ha dell’incredibile quello che è successo nel corso degli scorsi giorni dentro unadi, dove èto ilper ladi unUn episodio che ha lasciato tutti di stucco, per il modo in cui è avvenuto, ma soprattutto per il luogo e l’artefice. Il protagonista di una delle vicende più clamorose degli ultimi giorni, infatti, è un uomo di 90 anni che tre giorni fa ha perso la, scatenando tutta la propria ira verso dei coetanei che vivevano con lui dentro ladidilail– Cityrumors.itIl suo nome è Aloïs e da qualche anno era ricoveratodiresidenziale Mariaburcht a Dentergem, in Belgio. Lo scorso sabato è stato costretto a presentarsi davanti al giudice con l’accusa di plurimo omicidio commesso su altri pazienti che con lui erano ricoveratistessa struttura.