FolleMente domina ancora il box office italiano, nono incasso dell'anno con 9 milioni

Dominio incontrastato per, che diventa ila stagione, alle sue spalle debutta con grande distacco il nuovo capitoloa saga di Bridget Jones. Continua a macinare incassi su incassi, nuova commedia di Paolo Genovese che si conferma leader del boxper il secondo weekend consecutivo. Altri 3,7di incassi e quasi 450.000 presenze portano il film a un totale di 9, facendolo diventare ilmigliora stagione. Grande successo per il film che racconta l'evoluzione di una coppia ee numerose personalità che l'accompagnano nel suo cammino, come potete scoprire nella nostra recensione di, Paolo Genovese e le regole del successo Dall'amoreall'amore inglese, i fan italiani haccolto a braccia aperte l'arrivo .