FolleMente di Paolo Genovese domina il box office per la seconda settimana

, la commedia corale dicon protagonisti Edoardo Leo e Pilar Fogliati, si conferma in vetta al boxdel fineper laconsecutiva con un incasso di 3 milioni 733mila euro, portando così il totale in 15 giorni a oltre 9 milioni. Sul podio si inseriscono al debutto in sala il nuovo capitolo di Bridget Jones: un amore di ragazzo, al secondo posto con 850mila euro, e Heretic, il thriller con Hugh Grant, terzo con 582mila euro. Quarta posizione per il terzo capitolo dei film incentrati sull'Orso Paddington (Puddingotn in Perù) che incassa 563mila euro nel weekend e supera 1,6 milioni in due settimane in sala. Scivola dal secondo al quinto posto il film Disney Captain America: Brave New World, con 544mila euro e un totale in 15 giorni di oltre 5,5 milioni.