‘Follemente’ conquista il box office italiano e supera i 9 milioni di incassi

Leggi su Corrieretoscano.it

ROMA – Follemente, la commedia di Paolo Genovese con Edoardo Leo e Pilar Fogliati, mantiene la sua posizione di leader al box, confermando il suo successo anche nel secondo weekend consecutivo in cima alla classifica. Il film hato una vasta fetta di pubblico, che continua ad apprezzare la trama, che esplora il caos interiore e le diverse personalità, un tema che ha suscitato curiosità e interesse.Il film racconta il primo appuntamento tra Lara e Piero, due persone con vite passate complicate. Lara sta cercando dire una relazione difficile, mentre Piero è un padre separato. Quello che inizia come un incontro imbarazzato si trasforma in una cena a casa di Lara, dove entrambi sono influenzati dalle diverse personalità che abitano nela loro mente. Piero si ritrova a fare i conti con la razionalità, il romanticismo, il cinismo e la passione che convivono dentro di lui, mentre Lara è guidata dalla sua parte forte e determinata, ma anche dalla sua dolcezza, imprevedibilità e curiosità.