Flow, il film vincitore del Premio Oscar arriva in streaming: ecco quando e dove

Nella notte, illettone si è portato a casa la statuetta come migliord'animazione battendo il favorito Inside Out 2 Dopo aver conquistato a sorpresa l'2025 come Migliord'animazione,- Un mondo da salvare sarà disponibile in Italia per la visione in. La pellicola diretta da Gints Zilbalodis sarà disponibile a partire dal 6 marzo prossimo su CGtv.it e sulle principali piattaforme tra cui Prime Video, Apple Tv+, Google Tv, Youtube, Timvision, Infinity e Chili, grazie a CG Entertainment e a Teodora. Ilecologista lettone ha debuttato al Festival di Cannes, nella sezione Un Certain Regard 2024,ha incantato il pubblico, per poi proseguire il suo percorso nei maggiori festival internazionali ottenendo il .