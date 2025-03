Nerdpool.it - Flow entra nella storia degli Academy Awards con la vittoria come miglior film d’animazione

Leggi su Nerdpool.it

ha fatto laaglidi quest’anno con labattendo candidatiInside Out 2 della Disney/Pixar. È stata una stagione dei premi molto competitiva, dato che quest’anno, in vistaOscar, era molto difficile prevedere quale dei candidati potesse effettivamente portare a casa la. Mentre la stagione dei premi ha continuato a favorire alcunirispetto ad altri, alla fine è stato un cavallo nero a vincere.ha ufficialmente vinto l’Oscar per iled èto.Ilha già fatto laai Golden Globes all’inizio di quest’anno, superando molti altri lungometraggi della categoria, ed è stato il primolettone a farlo. Si tratta, infatti, del primodella Lettonia a vincere un Oscar e affermandosi ulteriormentedell’animazione.