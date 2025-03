Lanazione.it - Fivizzanese continua l’ascesa in solitaria

folgore segromigno 12 FOLGORE SEGROMIGNO PIANO: Vannucchi, Mosso, Frosini, Conforti (68’ Martini), Mazzoni, Marchi, Paoli, Giannini (64’ Menesini), Obbligato, Angeli, Tonelli (36’ Campioni). All. Belmonte: Carvajal, Forieri, Salku A., Bocchia, Valentini, Bianchi, Tognocchi, Berti, Salku B. (66’ Carnaccioli), Mencatelli (76’ Lombardo), Mosti. All. Duchi. Arbitro: Tripodi di Empoli Marcatori: 8’ Mosti (Fi), 17’ Salku B. (Fi), 82’ Angeli (Fo) SEGROMIGNO PIANO – Incrementa il vantaggio lache oltre a centrare il successo, ringrazia anche il Pontasserchio per aver fermato sul pareggio la Carrarese Giovani. All’8’ Mosti si accentra e segna a giro sul secondo palo. Al 13’ occasione di Salku A. che incrocia dentro l’area, ma la palla esce di un soffio.