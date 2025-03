Fiumicino approvata la riduzione tariffaria per i servizi educativi dell’infanzia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 marzo 2025- Il Consiglio Comunale ha approvato la delibera che prevede una significativa agevolazione delle tariffe per idestinati all’infanzia, grazie all’utilizzo di fondi comunali. L’obiettivo principale di questo intervento è garantire un accesso equo alo pubblico, abbattendo le rette per le famiglie delle fasce più fragili e con reddito più basso.A partire dal 2025, le famiglie che appartengono alle fasce ISEE più basse vedranno una consistente diminuzione delle tariffe, con alcune riduzioni che risulteranno addirittura inferiori a quelle dell’anno precedente.Un passo importante per supportare le famiglie in difficoltà e per favorire l’accesso aiper l’infanzia.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.