Frosinonetoday.it - Fiuggi, in scena lo spettacolo "Premio produzione"

Leggi su Frosinonetoday.it

L’8 marzo ore 21 presso il Teatro Comunale di, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si terrà loteatrale “” il cui ricavato sarà in parte devoluto in beneficenza al centro antiviolenza Fammi Rinascere. Prodotto da Golia Srl di Stefania Curci.