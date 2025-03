Lanazione.it - Firenze, proseguono gli incontri dedicati a 'I maestri di Spadolini'

Leggi su Lanazione.it

, 3 marzo 2025 - In occasione del centenario della nascita di Giovannila Fondazione che porta il suo nome, in collaborazione con la Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio di, organizza il progetto 'e compagni', articolato in due cicli di conferenze che si terranno nella Sala Convegni della Fondazione Biblioteche. Il primo ciclo, in programma da febbraio a giugno 2025, è dedicato a 'Idi', ovvero le personalità della cultura che più hanno avuto rilevanza nella formazione del Professore. Dopo un primo incontro dedicato a Piero Gobetti, ecco i prossimi appuntamenti: · Giovedì 6 marzo: “Giovanni Papini”, relatrice Gloria Manghetti Giovedì 3 aprile: “Benedetto Croce”, relatore Michele Ciliberto Giovedì 8 maggio: “Mario Missiroli”, relatore Gabriele Paolini Giovedì 5 giugno: “Mario Pannunzio”, relatore Cosimo Ceccuti Tutti glisi svolgeranno nella Sala Convegni di Via Bufalini 6, alle ore 17.