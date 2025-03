Lanazione.it - Firenze, parcheggi con sconto per residenti in Ztl

Leggi su Lanazione.it

, 3 marzo 2025 - Ascattano abbonamenti mensili per la sosta con lo: da domani, 4 marzo, idei settori A e B della Ztl potranno acquistare l'abbonamento mensile al costo di 30 euro che consente di lasciare l'auto nelo Fortezza h24. Sono 300, si ricorda in una nota di Palazzo Vecchio, gli abbonamenti a disposizione di altrettanti. Per poter richiedere l'abbonamento è necessario andare allo sportello diin piazza Annigoni portando la carta di identità o un certificato di residenza valido per le necessarie verifiche (l'orario di apertura è martedì e giovedì dalle 10 alle 16.30). I rinnovi successivi potranno invece essere effettuati sul sito dio direttamente alla cassa: l'abbonamento ha validità mensile solare, ovvero decorre dal primo giorno del mese.