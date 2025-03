.com - Firenze: operaio cade in un pozzo di un cantiere edile. Volo di 6 metri

Leggi su .com

I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 3 marzo 2025, ain via Campo d’Arrigo, per il soccorrere unpresente in un, caduto in undi circa 6L'articoloin undi undi 6proviene daPost.