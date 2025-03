Lanazione.it - Firenze, lavori in via di Montughi e borgo San Iacopo

Leggi su Lanazione.it

, 3 marzo 2025 - Prendono il via da oggi aalcunistradali. In particolare in via diper la ricostruzione di un muro crollato da lunedì 3 marzo la strada sarà chiusa tra via Bolognese e via Stibbert; divieto di transito anche in via Stibbert tra via Vittorio Emanuele Secondo e via di. Percorso alternativo per via Bolognese: via Vittorio Emanuele Secondo-via Trieste-via Trento-via Bezzeca-via Trieste-largo Fanciullacci-via Bolognese. Termine previsto 16 aprile. InSanper lo smontaggio di un cantiere lunedì 3 marzo dalle 9 alle 20 sarà in vigore un divieto di transito tra via dei Belfredelli e piazza dei Frescobaldi, mentre il tratto via dei Belfredelli-via dei Guicciardini diventerà a senso unico verso via dei Guicciardini. Cambio di senso anche in via dei Guicciardini che traSane via dei Bardi diventerà a senso unico verso via dei Bardi.