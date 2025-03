Lanazione.it - Firenze, la Galleria dell’Accademia celebra i 550 di Michelangelo con un anno di eventi

Leggi su Lanazione.it

, 3 marzo 2025 - Ladii 550 anni dalla nascita diBuonarroti con L’eterno contemporaneo.1475 – 2025, un progetto che prenderà il via il 6 marzo e si svilupperà nel corso dell'attraverso un ricco programma die iniziative, ideato per mettere in luce la straordinaria attualità di uno dei più significativi protagonisti del Rinascimento. La sua visione artistica, il suo spirito innovatore e la potenza espressiva delle sue opere continuano a esercitare un’influenza profonda su artisti, studiosi e pubblico di ogni epoca., ancora oggi, ispira nuove riflessioni e interpretazioni. La rassegna vedrà la partecipazione di personaggi del mondo dell’arte e della cultura, tra cui Cristina Acidini, Francesco Caglioti, Marco Pierini, Tomaso Montanari e Francesco Gori, Vinicio Capossela, che offrirprospettive diverse sull’eredità dell’artista.