Lanazione.it - Firenze, il concerto di Carnevale dell'Ort per le donne in difficoltà

, 3 marzo 2025 – Appuntamento con la musica e la solidarietà, coldi'ORT per lein. Domani, martedì 4 marzo, alcune persone accolte dalla Fondazione Caritas dipotranno assistere gratis alla serata di musica “La grande mela - Broadway & il Musical” al Teatro Verdi. Un gruppo diche sono accolte a Casa San Michele, struttura di accoglienzaa Fondazione Solidarietà Caritas diEts, parteciperanno come ospiti aldi“La grande mela - Broadway & il Musical”'Orchestraa Toscana in programma domani 4 marzo alle 21 al Teatro Verdi di. Le, sole o mamme con un bambini in condizioni dipotranno così partecipare a una piacevole serata di musica gratuitamente, grazie all'invito'ORT.