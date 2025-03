Lanazione.it - Firenze, Caterina Guzzanti in scena con ‘Secondo lei’

, 3 marzo 2025 –inal Teatro Puccini. Giovedì 6 marzo alle ore 21 Infinito e Argot produzioni con la supervisione di Paola Rota presenta lo spettacolo, scritto e diretto da, che la vede ininsieme a Federico Vigorito. Col suo primo testo di prosa e la sua prima regia,affronta un tema universale e su cui il dibattito oggi è più aperto e vivo che mai. Secondo lei è uno spettacolo sulla fragilità: un lungo, intimo, delicato flusso di pensiero dal punto di vista femminile, sulle dinamiche nascoste che regolano i rapporti di coppia. Una prospettiva di parte, ma aperta e mai giudicante, che in modo perentorio pone al centro una profonda riflessione sulla giustezza della coppia a tutti i costi. L’amore idealizzato come luogo sicuro e salubre diventa negazione quotidiana e sistematica del bisogno e del desiderio altrui: un silenzioso campo di battaglia in cui fraintendimenti e necessità affondano goffamente in un pantano di aspettative tradite e promesse disattese, mentre il solo imbarazzante desiderio sarebbe quello di essere capiti, accettati e perdonati.