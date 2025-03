Lanazione.it - Firenze Archeofilm 2025: il presente riflette sul passato al Cinema La Compagnia

, 3 marzo- La strada della civiltà. Tra vita e finzione, studio e ricerca, scienza e folclore. E' un viaggio nelle conquiste dell'umanità la settima edizione di "", il festival ideato dalla rivista Archeologia Viva (Giunti editore) e TourismA in collaborazione con l'Università die l'Istituto Fiorentino di Preistoria. La rassegna diretta da Giuditta Pruneti presenta da mercoledì 5 a domenica 9 marzo ottanta film ad ingresso libero e gratuito per raccontare storie e personaggi che con le proprie azioni e scoperte hanno aggiunto tasselli fondamentali al progresso del genere umano. "Il programma di quest'anno è un'avventura spazio temporale, ma anche un momento di riflessione sul- spiega la direttrice - Le tappe della Storia dimostrano quanto l'uomo non sia solo la somma dei propri errori, ma sia tutt'oggi capace di stupire attraverso le sue straordinarie capacità ed abilità.