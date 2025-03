Lanazione.it - Firenze, Angeli del Bello e Voci dal Gasometro fanno micro-pulizia dell’area

, 3 marzo 2025 - Una comunità più vivibile si costruisce con gesti concreti, con la partecipazione attiva di chi abita il quartiere e con il desiderio comune di prendersi cura degli spazi condivisi. È con questo spirito che domenica 9 marzo alle 10 l’area deldiventerà il cuore pulsante di un’iniziativa speciale: "Insieme per il", un evento promosso dalla community di quartieredale dalla Fondazionedel, in collaborazione con il Bistrot Santa Rosa. I volontari dideldalhanno deciso di unire le forze e guideranno i partecipanti nelle attività die cura delle aree verdi. Per grandi e piccoli sarà dunque un’occasione di contribuire in prima persona al miglioramento del quartiere, rendendo il parco più accogliente e fruibile per tutti.