Fiorini col cuore strappa la vittoria ai veneti

UnaPesaro Rugby determinata, soffre e lotta fino alla fine ea San Donà laper 29-28. Un match non adatto ai deboli dial Teknowool Rugby Park. I kiwi giallorossi conducono la partita dal primo minuto, ma icoriacei riescono nel sorpasso al 40’. Il risultato sembra ormai scritto, ma Pesaro non si arrende e sfrutta l’ultima azione per guadagnare un calcio piazzato ere la. Pesaro parte subito in attacco (3-0). Da una touche sui 5 metri i giallorossi impostano il gioco e arriva la prima meta targata Gabriele Venturini (8-0). San Donà non ci sta, reagisce e porta il gioco nella metà campo pesarese guadagnando un calcio piazzato (8-3). E’ Dal Pozzo a chiudere l’azione siglando la seconda meta (18-10). Pesaro prova ad iniziare in attacco anche il secondo tempo, ma San Donà porta il gioco nella metà campo dei padroni di casa.