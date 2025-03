Spazionapoli.it - Fiorentina a Napoli in emergenza: l’annuncio su 3 calciatori

in, tanti infortunati: ecco le condizioni di Kean e dei suoi compagniRaffaele Palladino sfiderà ilin totale, specialmente in vista della gara di Conference League in programma dopo la gara al Maradona. Lasi appresta a scendere in campo con un undici alternativo, specialmente tra centrocampo e attacco.Il club viola ha comunicato che Moise Kean può riprendere l’attività agonistica a seguito del colpo alla testa in Verona-, che l’ha messo KO addirittura per la gara successiva contro il Lecce. Questa settimana l’attaccante si allenerà regolarmente con il gruppo e punterà alla trasferta napoletana. Ma sono almeno 2 in dubbio.Folorunsho difficilmente riuscirà a rientrare tra i convocati di Palladino in vista dell’impegno contro i suoi ex compagni di squadra.