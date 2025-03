Puntomagazine.it - Finale di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2025: 150 studenti in gara a Qualiano per conquistare la finale nazionale

Un evento di prestigio per l’IC Don Bosco Verdi: la matematica come sfida e passioneVenerdì pomeriggio, l’IC Don Bosco Verdi diospiterà ladideidel, un’importante competizione che vedrà sfidarsi 150 alunni provenienti da diverse scuole della provincia di Napoli. Glidi primaria e secondaria di primo grado, selezionati attraverso le fasi preliminari presso le scuole di provenienza, metteranno alla prova le proprie capacità logico-matematiche in un contesto di sana competizione e crescita personale.L’evento rappresenta un momento di grande rilievo per la comunità scolastica e per il territorio, valorizzando l’importanza della matematica non solo come materia scolastica, ma come strumento di ragionamento, problem solving e creatività.