Final Fantasy 7 Rebirth Steam Deck Verified | la promessa di Square Enix è stata mantenuta?

è tra le nostre mani da poco più di un mese ma ha già conquistato gran parte dei fan di vecchia data e molti neofiti della serie. Nonostante alcune persone abbiano già fatto spazio sul proprio hard disk per accogliere i suoi 155 GB, alcuni hanno pensato anche alla propria console (computer, pardon.) portatile: la. I dubbi iniziali sono statimente fugati eha mantenuto (in parte) le promesse fatte quando ha annunciato a sorpresa chesarebbe stato ufficialmente ““.Essere “” non significa solo che il gioco è tecnicamente compatibile. No, significa che è progettato per funzionare “perfettamente” e, secondo la pagina dello store di, questo include: dei controlli ottimizzati, un’interfaccia leggibile e delle performance fluide con la grafica predefinita.