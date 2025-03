Ilrestodelcarlino.it - Filottranese torna a vincere in casa, Potenza Picena solo pari

PANTANO CALCIO 0 OSTERIA NUOVA 0 PANTANO CALCIO: Taurisano, Berti, Costantini, Bolzonetti, Boccioletti, Vagnini, Montagna, Mancini, Valentini (14’ st De Angelis), Casoli (37’ st Giovanelli), Procaccini (28’ st De Gennaro). A disposizione: Di Tomaso, Ballotti, Giacomucci, Angelini, Giovanelli, De Gennaro, Mazza, De Angelis. All. Bezzicheri OSTERIA NUOVA: Sanchioni, Donzelli, Pontellini, Paoli, Baldini M., Toure, Fraternale (40’ st Cervellera), Paduano (30’ st Agnesi), Bacchielli (42’ st Di Nino), Elezaj, Ordonselli. A disposizione: Campanelli, Silvestri, Cervellera, Bonci, Scipioni, Bafoni, Agnesi, Nesi A., Di Nino. All. La Volpicella Arbitro: Youssef Diouane di Fermo PESARO Pantano e Osteria Nuova si dividono la posta in palio, finisce a reti bianche il posticipo della ventunesima giornata di campionato, due squadre che fanno la loro buona figura e che si annullano a vicenda, per un pareggio più che giusto.